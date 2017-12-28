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    Adana'da mide bulandıran görüntü! Onlarca at ve eşek kafası...

    DHA / İHA
    28.12.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Adana'da su birikintisinde çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikleri bulundu.

    Adana'da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan su birikintisinde at ve eşek kafası ile kemikleri görenleri şoke etti. 

    At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

    Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı.

    Duruma tepki gösteren vatandaşlar, at ve eşeklerin yanı sıra köpek ve kedilerin de kesildiğini savunarak "Bunlar her yere satılıyor. Artık Adana'da et yemeye korkar hale geldik. Buna bir çare bulunsun" dedi.

    At ve eşeklerin bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği öne sürülüyor. 

    Adanada mide bulandıran görüntü Onlarca at ve eşek kafası...

    Etiketler: şok görüntü
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