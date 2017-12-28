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    Adana'da ilk kez ele geçirildi

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
    28.12.2017 - 09:04 | Son Güncelleme:

    ADANA’da yeni yıl öncesi uyuşturucu operasyonu yapan polis, kente ilk kez Liserjik Asit Dietilamid (LSD) adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, merkez Çukurova İlçesi'ndeki bir eve düzenledikleri baskında folyolara sarılı 10 LSD, 23 paket esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

    İNSAN GENETİĞİNİ BOZUYOR

    Avrupa’da yaygın olan LSD’nin maddesine uyuşturucunun emdirildiği, üzeri değişik desenli olan küp şekere benzeyen bu maddenin dil altına koyularak kullanıldığı belirtildi. 1 saat içerisi kana karışan bu uyuşturucunun halisünasyon ve algılama bozukluklarına yol açtığını da belirten yetkililer, LSD’nin insanın beyin ve kromozom yapısını bozduğu, bir kez bile kullanılması halinde kalıcı olarak vücut genetiğini bozduğunu söyledi.

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    Ayrıca emniyet yetkilileri, LSD alan kişinin intihara sürüklendiğini, bu uyuşturucuyu kullananların uçabildiklerine inanarak kendilerini yüksek binalardan atmaya çalıştıklarını belirtti. Bu maddenin kokainden de 100 kat daha etkili olduğunu, kullananların ise 12 saat boyunca etkisinde kaldığı da açıklandı. Polis, şüpheli olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Adana , uyuşturucu operasyonu , uyuşturucu , pul , Liserjik Asit Dietilamid
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