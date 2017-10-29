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    Adana'da hortum şoku! 80 saniyede mahalleyi savaş alanına çevirdi

    ADANA (İHA)
    29.10.2017 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Adana'nın Karataş ilçesinde denizde başlayıp karada devam eden hortum Kesik Mahallesinde 80 saniyede ortalığı savaş alanına çevirdi.

    Akdeniz'e kıyısı olan Karataş ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde hortum çıktı. Denizde çıkan hortum büyüyerek karaya ulaştı. Kesik Mahallesi’ne ulaşan hortum mahallenin kenarından 80 saniyede geçti. Ancak hortum geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi.

    Hortum nedeniyle 5 evde maddi hasar meydana geldi. Ahmet Avşar (67) isimli vatandaşın evinin duvarı yıkılırken, 50 yıllık dev ağaç kökünden söküldü, mazot tankeri yan yattı.

    DEPOYA SAKLANDILAR

    Avşar'ın evinin istinat duvarı yıkılırken, evinin bütün kapıları ve pencereleri de yerinde sökülerek hasar gördü. Avşar ailesi düğüne gittiği için şans eseri hortumdan kurtuldu. Hortum çıktığında evde bulunan Halis Sönek ve çocukları da bahçeden evin deposuna kaçıp demir kapıyı kapatarak son anda kaçmayı başardı. Ancak Sönek'in bahçesinde bütün ağaçlar kökünden sökülürken, traktörlerini koyduğu yerin çatısı uçtu, römork yan yattı, evde hasar meydana geldi.

    'İLK KEZ GÖRÜYORUM'

    Ahmet Avşar 67 yıldır köyde yaşadığını ancak böyle bir kasırga görmediğini belirterek, "İlk kez böyle bir kasırga görüyorum. Bu kasırga ancak ABD'de oluyordu" dedi. Halis Sönek ise bahçede otururken birden hortum çıktığını depoya kaçarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

    Etiketler: ADANA , Meteoroloji , Fırtına
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