Furkan Vakfı'na operasyon... Alparslan Kuytul gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı operasyonda, vakfın genel merkezinin çevresinde TOMA ve özel harekat timleri kuş uçurtmadı.

Adana'daki genel merkezin yanı sıra Niğde ve Elazığ'da da operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor.

Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.