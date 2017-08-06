Adana’da CHP Kadın Kolları yöneticisi tutuklandı

Seyhan İlçe Belediyesi’nde çalışan 2 çocuk annesi Aliye Şenoğlu, 2 Ağustos günü sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle evinde gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün boyunca sorgulanan Aliye Şenoğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şenoğlu, nöbetçi mahkemede,sosyal medyadaki paylaşımında ’örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü’nde, aynı suçlamayla gözaltına alınanlar olduğu ve ifadesi tamamlananların adliyeye sevk edildiği belirtildi.



