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    Adana’da CHP Kadın Kolları yöneticisi tutuklandı

    ADANA, (DHA)
    06 Ağustos 2017 - 17:38Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 17:44

    CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Aliye Şenoğlu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz anmalarına tepki gösterdiği paylaşımın ardından ’örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklandı.

    Seyhan İlçe Belediyesi’nde çalışan 2 çocuk annesi Aliye Şenoğlu, 2 Ağustos günü sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle evinde gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü’nde 4 gün boyunca sorgulanan Aliye Şenoğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şenoğlu, nöbetçi mahkemede,sosyal medyadaki paylaşımında ’örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Emniyet Müdürlüğü’nde, aynı suçlamayla gözaltına alınanlar olduğu ve ifadesi tamamlananların adliyeye sevk edildiği belirtildi.

    Etiketler: 15 TEMMUZ ANMA TÖRENLERİ , CHP , ADANA , Aliye Şenoğlu
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