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    Adana'da bir tuhaf olay!.. Yoğun bakımda kaybolduğu iddia edildi

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Adana'da 12 yaşındaki çocuk, bir büfeden aldırılıp zorla içirilen rakı sahte çıkınca zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada kaçırıldığı ileri sürülürken, hastane yönetimi taburcu edildiğini bildirdi.

    Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 14 Ekim Cumartesi günü yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda 80 bin kişinin arasında 500 tam puan alarak birinci olan Deniz K'yı (12) annesi İlkay K. (32) hafta sonları yardım etmesi için kuaför dükkanı bulunan dayısının yanına gönderdi. Deniz K. geçtiğimiz cumartesi gecesi iki arkadaşı tarafından ağzı ve başı kanlar içinde evine getirildi. Arkadaşları Deniz K.'nın önce düştüğünü; daha sonra da sahte rakı içtiğini o nedenle bu hale geldiğini söyledi. Annenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğu hastaneye kaldırdı.

    Hastanede doktor çocuğun sahte rakıdan zehirlendiğini belirterek müdahale edip yoğun bakıma aldı. Çocuk 1 gün sonra kendine gelirken organlarının sahte rakıdan etkilenmiş olabileceği şüphesiyle yoğun bakımda kontrol amaçlı tutuldu. Bu sırada Deniz K.'nın arkadaşları hastaneye geldi. Anne İlkay K. da, sigara içmek için oğlunu bırakıp dışarı çıktı. İddiaya göre, bir süre sonra yoğun bakıma çıkan anne, oğlunu bulamadı. Doktorların yanına giden anne, çocuğun hayati tehlikesi kalmadığı için taburcu edildiği cevabını aldı. Bir türlü çocuğuna ulaşamayan kadın, polise giderek oğluna rakıyı satan büfeci ve ona zorla rakı aldıran arkadaşlarından şikayetçi oldu. Anne şimdi her yerde çocuğunu arıyor.

    '12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA NASIL İÇKİ SATILIR'

    Oğlunun çok zeki ve gelecek vaadeden bir çocuk olduğunu söyleyen İlkay K., "O yaştaki çocuğa nasıl alkol satıyorlar. Oğluma zorla alkol içiren kişilerden şikayetçi oldum. Bir de o şahıslar oğlumu benden habersiz hastaneden alıp götürmüşler" dedi.

    Eski eşinin de cezaevinde olduğunu, iki çocuğuyla hayatta tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını anlatan İlkay K. şunları kaydetti:

    "Oğlumu baygın halde eve getiren kişiyi zorladım. Deniz’e önce alkol aldırdıklarını daha sonra da 2 bardak zorla içirdiklerini bana itiraf etti. Sarhoş olan oğlumu kendi evlerine getirerek banyo yaptırdıklarını ayılmayınca da bana getirdiklerini tek tek anlattı. Sonra ben ambulans çağırdım oğlum hastaneye kaldırıldı. Doktorlar sahte içkiden zehirlenerek alkol komasına girdiğini söyledi. Oğlumu bu hale sokanları Allah’a havale ediyorum. Ben çocuğumu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hafta sonları kuaförlük yapan dayısının yanına gönderiyorum. Oğlumu yemek saatinde dükkandan alarak rakı almaya göndermişler sonra da zorla alkol içirmişler. Deniz’im zehirlenince korkup eve getirdiler."

    Oğlunun yoğun bakımda yatarken birden kaybolduğunu belirten kadın, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Hastane yönetimi ise çocuğun hayati tehlikesi atlatması üzerine taburcu edildiğini bildirdi.

    Etiketler: adana , 12 yaşındaki çocuk , sahte içki
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