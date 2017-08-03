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    Adana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

    DHA
    03 Ağustos 2017 - 01:17Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 01:17

    ADANA’da asker uğurlama konvoyundaki bir aracı durduran polislere tepki gösteren konvoydakiler, taşkınlık yapıp, ekiplere saldırmaya çalıştı.

    Merkez Seyhan İlçesi’ndeki Kıyıboyu Caddesi’nde 1997/3 tertip askerlerin uğurlanması nedeniyle yaşanan yoğunlukta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik uygulama yapan polisler, bir otomobili durdurdu.

    Adanada asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı
    Asker uğurlayan konvoydaki araçta bulunanlar, polisle tartıştı. Kalabalığın artması ve tepkinin çoğalması üzerine polisler takviye ekip istedi. Çok sayıda polis ekibi kendileriyle tartışıp saldırmaya çalışan kalabalıktakileri güçlükle dağıtırken, durdurulan araç eksik evrakları nedeniyle trafikten men edildi.

    Etiketler: adana , tertip , kavga , polis
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