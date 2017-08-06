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    Adana’da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü, 1 yaralı

    Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)
    06 Ağustos 2017 - 19:23Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 19:23

    ADANA’da bir akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada Suriyeli kaynak işçisi Ahmet Elşeyhelsana öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.

    Olay, Merkez Sarıçam İlçesi’ndeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Bir kamyon kasasının üzerinde bulunan akaryakıt tankerine Ahmet Elşeyhelsana’nın kaynak yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle Elşeyhelsana yaklaşık 50 metre uzağa savruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Suriyeli işçinin öldüğünü belirledi. Bir Suriyeli işçide ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Adana Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Elşeyhelsana’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Adana , tanker , patlama
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