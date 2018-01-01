Yılbaşı gecesi tuhaf olay... 200 liraya anlaştılar, karakolluk oldular

DHA'nın haberine göre kentte escortluk yaptığı iddia edilen M.U. ile 26 yaşıdaki M.A. 200 lira karşılığında anlaştı.

’Masal’ ve ’Rüya’ takma adını kullandığı iddia edilen M.A., internet üzerinden anlaştığı M.A.’nın evine gitti. İddialara göre M.U. cinsel ilişki sırasında M.A.’nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.’ya saldırdı.

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan M.U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, M.A.’nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi’ne götürerek 'Darp raporu’ aldı.

Genç kadını darp eden M.A. ise olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü.

Burada ifadeleri alınan M.A. ve MU. birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.