Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yılbaşı gecesi tuhaf olay... 200 liraya anlaştılar, karakolluk oldular

    Yılbaşı gecesi tuhaf olay... 200 liraya anlaştılar, karakolluk oldular

    DHA
    01.01.2018 - 08:23 | Son Güncelleme:

    Birlikte olduğu adamın cinsel organını kısırdı, saldırıya uğradı, karakolluk oldular...

    DHA'nın haberine göre kentte escortluk yaptığı iddia edilen M.U. ile 26 yaşıdaki M.A. 200 lira karşılığında anlaştı.

    ’Masal’ ve ’Rüya’ takma adını kullandığı iddia edilen M.A., internet üzerinden anlaştığı M.A.’nın evine gitti. İddialara göre M.U. cinsel ilişki sırasında M.A.’nın penisini ısırdı. Cinsel organı kanayan adam, Müge U.’ya saldırdı.

    YUMRUKLARLA SALDIRDI

    Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan M.U., karakola giderek şikayette bulundu. Polis, M.A.’nın ifadesini aldıktan sonra, Adli Tıp Birimi’ne götürerek 'Darp raporu’ aldı.

    Genç kadını darp eden M.A. ise olaydan kısa süre sonra yakalandı. Çıkan kavgada kendisinin de yaralandığı söyleyen M.A., karakola götürüldü.

    Burada ifadeleri alınan M.A. ve MU. birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

    Etiketler: Adana , yılbaşı , escort , karakol
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri