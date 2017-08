Adana karpuzundan pekmez yaptılar

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 15 Temmuz Şehitler Parkı Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi'nde gazetecilere pekmezin tanıtımını yaptı. Belediyenin deneysel mutfağında değişik lezzetleri ortaya çıkarmak için birçok çalışmalar yaptıklarını anlatan Çelikcan, tarlada kalan karpuz için çalışma yaptıklarını ve neticesinde karpuzdan pekmez üretmeyi başardıklarını vurguladı.

Çelikcan, deneyimli aşçıların ve ekibinin karpuzun da üzüm ve dut gibi değerlendirilebileceğini ortaya koyduğunu anlatarak, "Geldiğimiz noktada da karpuzdan pekmez ürettik. Arkadaşlarımız bunu yaparken bilimsel çalışmayı da beraber yaptılar." ifadelerini kullandı.

Karpuz pekmezinin, bilimsel inceleme ve analiz yapılması için Çukurova Üniversitesi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gönderildiğini belirten Çelikcan, "Süper Pekmez" adını verdikleri ürünün yapılan tahlillerde yüksek mineral ve besin değeri barındırdığının ortaya çıktığını söyledi.

Çelikcan, pekmezin uzmanlardan tam not aldığını vurgulayarak, "Süper Pekmez'in kalp ve damar dostu olarak bilinen demir, fosfor ve magnezyum minerallerini yüksek oranda barındırdığı, kansere karşı koruyucu olarak bilinen likopen maddesinin, sindirimi kolaylaştıran besinsel lif ile A ve C vitaminlerin diğer pekmezlere göre on kat fazla olduğu belirtildi. Karpuz pekmezi bundan sonra soframızda yeni bir tat ve ürün olarak yerini almaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak patent başvurusunda da bulunduklarını dile getiren Çelikcan, şöyle devam etti: "Patent başvurusunu yaptık inşallah patenti kısa süre içerisinde alacağız. Bizim buradaki amacımız hem bu lezzeti yöremize kazandırmak hem de ekonomik anlamda tarlada kalan karpuzun değerlendirilmesidir. Patentini alırken Adana'nın tanıtılması açısından da 'Adana Karpuzu Pekmezi' dedik.

Adana kebabından sonra Adana karpuzu pekmezi ile de Türkiye'nin gündeminde olacağız. Bu yaz karpuz tarlada kalınca para etmedi ve birçok üreticimiz zarar etti. Yapılan araştırmalarda karpuz hasadının yüzde beşi ile onu arasındaki bölümü her yıl çeşitli nedenlerle tarlada kalmakta. Biz bunları ekonomiye kazandırabilirsek yaklaşık 250 milyon liralık kazancı ülkemize kazandırmış olacağız."

Çelikcan, belediye olarak pekmezin üretimini yapmayacaklarını sadece üreticilere yol göstermek için çalışma ortaya koyduklarını dile getirerek, "Pekmezi üretecek tesisler kurulursa ekonomiye katkı sağladığımız gibi istihdama da katkı sağlamış olacağız." dedi.

Pekmezin yapımı hakkında da bilgi veren Çelikcan, "Karpuzun suyu posasından ayırıp sıkıldıktan sonra süzeklerden geçirilip, tertemiz berrak bir hale getiriliyor.

Tencerelere alınan karpuz suyu 8 ile 10 saat arasında kaynatılıyor. Kaynadıkça kıvam alan karpuz suyu pekmeze dönüşüyor. Ortalama 7 kilogram karpuzdan 1 kilogram pekmez çıkıyor." dedi.