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    Adana ile Hatay belediyesinden mizahi atışma: Çılgınız

    İHA
    18.10.2017 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Hatay'da hastanenin acil servisine motosikletiyle giren vatandaş, hastane görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı. Olay, Hatay ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya sayfalarında mizah konusu oldu.

    Antakya'da bir hastanenin acil servisine motosikletiyle giren vatandaş, sosyal medyada mizah konusu oldu. Hastane görevlilerince motosikletini dışarı çıkarması konusunda uyarılan vatandaş, diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenerek sosyal medyaya servis edildi. Görüntülerin yayılmasının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter sayfasında Hatay Büyükşehir Belediyesi etiketlenerek, “Hatay’da bir amcamız yoğun bakıma motosiklet ile girmiş. Suyunuza ne karıştırıyorsunuz sayın belediye?” paylaşımı yapıldı.

    Adana ile Hatay belediyesinden mizahi atışma: Çılgınız

    Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter sayfasında ise, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne “En az Adana insanı kadar çılgınız” cevabı geldi. Her iki belediyenin karşılıklı mizah paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

    Etiketler: belesiye
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