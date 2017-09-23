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    Adana Film Festivali'nde kriz

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 14:57 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 14:57

    Adana Film Festivali Danışma Kurulu üyeleri, yaşanan aksaklıklar nedeniyle açıklama yaparak festivale katılmaktan vazgeçtiklerini bildirdiler.

    24. Uluslararası Adana Film Festivali Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu ve Tunca Arslan festivale katılmayacaklarını açıkladılar.

    Festivalin danışma kurulu katılamama gerekçelerini yaptıkları bir açıklama ile ilan ettiler. Yapılan açıklamada, “Festival bünyesinde, başlangıçta belirlenen bazı programların keyfi biçimde iptaliyle başlayan kaotik ortam ne yazık ki bugüne dek kontrol altına alınamamıştır. Ulusal Yarışma Ana Jürisi’nin belirlenmesi sürecinde, ayrıntılarına girmeyi uygun bulmadığımız çeşitli müdahaleler ve etik olmayan pazarlık yöntemleri; kurumsal davranış hassasiyetinin gösterilmemesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile festival yönetimi arasındaki yaşanan kimi sorunlar ve Danışma Kurulu’na karşı sürekli yanıltıcı bilgiler verilmesi, bizim açımızdan sağlıksız bir ortama yol açmıştır.” ifadelerine yer verildi.

    Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu ve Tunca Arslan imzalı açıklama şöyle:

    “25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 24. Uluslararası Adana Film Festivali yönetiminin talebi doğrultusunda Mayıs 2017’den itibaren festivalin Danışma Kurulu’nu oluşturan bizler, gelinen nokta itibariyle görev ve sorumluluklarımızın işlevsiz kaldığına inanıyoruz.

    Ülkemizin köklü sinema etkinliklerinden biri niteliğindeki, Türk sinemasına nice değerler katmış ve zengin birikim yaratmış bulunan Uluslararası Adana Film Festivali’nin bu yıl da başarıyla gerçekleşmesi en büyük arzumuz ve dileğimizdir. Festivalin ana unsurlarının belirlenmesi konusunda altı aya yaklaşan süreyle katkı verdiğimizi bilmek ise, yıllardır sinema sanatının gelişmesi için emek harcamış ve düşünsel faaliyette bulunmuş bizler için yeterlidir.

    Ancak, üzüntüyle belirtmek zorundayız ki festival bünyesinde, başlangıçta belirlenen bazı programların keyfi biçimde iptaliyle başlayan kaotik ortam ne yazık ki bugüne dek kontrol altına alınamamıştır. Ulusal Yarışma Ana Jürisi’nin belirlenmesi sürecinde, ayrıntılarına girmeyi uygun bulmadığımız çeşitli müdahaleler ve etik olmayan pazarlık yöntemleri; kurumsal davranış hassasiyetinin gösterilmemesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile festival yönetimi arasındaki yaşanan kimi sorunlar ve Danışma Kurulu’na karşı sürekli yanıltıcı bilgiler verilmesi, bizim açımızdan sağlıksız bir ortama yol açmıştır."

    Etiketler: adana , film festivali , danışma kurulu
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