A'dan Z'ye erkek mayo trendleri

Erkek modasında yaz trendleri sahillerde de kendini gösteriyor. Yaz aylarının öne çıkan erkek mayo modellerinde pek çok tarzda seçenek bulmak mümkün. Klasik modellerden desenlilere, sporcular için üretilmiş modellerden logolu parçalara kadar birçok seçenek plaj modasına hareket katıyor. İşte A'dan Z'ye sezonun erkek mayo trendleri:

Vintage mayolar

Nostaljik ruhu yansıtan renkli şeritli ve kısa tip mayo modelleri erkeklerin sahillerde vintage bir görünüm yakalamasını sağlıyor. Eskiye özlem duyan erkekler için hafif parlak kumaştan yapılmış olan bu modeller ideal.





Militer mayolar

Militer mayolar bu yıl plajlarda hüküm sürüyor. Kamuflaj desenli mayolar erkeklerin militer ruhunu ortaya çıkarmak için birebir. Kısa veya uzun boyda tercih edilen bu mayolar maskülen bir görünüm için ideal.

Slip mayolar

Rahat oluşları ve daha fazla bronzluk şansı vermeleri açısından slip mayolar sezonun tercih edilen modeller arasında. Koyu renkliler ve düz modeller slip mayo modellerinde favori.





Baskılı mayolar

Mayoların üzerindeki deniz veya manzara baskıları sahilleri renklendiriyor. Stil sahibi erkeklere özel olarak tasarlanan baskılı mayo modelleri uzun paçalı tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

A kesim mayolar

A kesim mayolar kısa kesimleri ile beğeni topluyor. Havalı bir duruş sergileyen bu tip mayolar, klasik mayo modelleri arasında giriyor.





Düz renkli mayolar

Tek renk mayolar plajlarda sade bir stil benimsemek isteyenleri bekliyor. Canlı renklerden oluşan mayolar genellikle diz üstü tasarımlardan oluşuyor ve su sporlarıyla ilgilenenlerin dikkatini çekiyor.

Desenli mayolar

İddiasını sahillerde de sürdürmek isteyen erkeklerin tercihi palmiye ve çiçek desenleriyle dolu mayo modellerinde yana oluyor. Spor ve şık bir görünüm sergileyen bu modeller eğlenceli görünmek isteyenler için ideal.

Çizgili mayolar

Çizgili şort mayolar erkeklerin vazgeçemediği modelleri oluşturuyor. Çizgili modeller hem klasik hem de modern bir görünüm elde etmek isteyen erkeklerin gözdesi.

Marin mayolar

Çapa logosu ve mavi rengin hüküm sürdüğü marin tarzı mayolar klasik şıklığın sahillere en iyi yansıması. Su sporlarıyla ilgilenenler kadar deniz aşkını giydiklerine yansıtmak isteyenler de marin tarzı mayoları severek kullanıyor.





Dizaltı mayolar

Sörfçülerin tercihi olan diz altı mayolar bu sezon da farklı desenleri ve canlı renkleriyle plaj sporlarından vazgeçemeyenler için favori modelleri oluşturuyor.