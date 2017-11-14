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    Adam öldü ama suç yaralama sonuç tahliye

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    14.11.2017 - 23:10 | Son Güncelleme:

    Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, Sami Uysal erken bir saatte evine dönmesi üzerine eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği Erhan Kartal’ı evinin tuvaletine saklanmış halde buldu.

    Boğuşma sırasında Uysal, Kartal’ı öldürdü. Uysal hakkında “kasten adam öldürme” suçundan dava açıldı. Sanığın avukatı olayda kasıt bulunmadığını iddia etti. Mahkeme “kasten yaralama” suçundan Uysal’a 5 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, maktulün kanında viagra adlı ilacın etken maddesi bulunduğuna dikkat çekilerek, “Sanığın haksız tahrik altında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

    Adam öldü ama suç yaralama sonuç tahliyeAyrıca öldürücü nitelikteki darbenin hayati bölgeyi hedef almadığı belirtildi. Kararda, “Sanığın başka bir adamı evinde görmesi nedeniyle aldatılmış olmanın yarattığı hiddet ve şiddetli elem altında eylemini gerçekleştirdiği sabittir. Maktülden kaynaklanan ve haksız tahrik teşkil eden davranışlar gözetilerek haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır” denildi. Tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme sanığı tahliye etti.

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri
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