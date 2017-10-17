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    Adalet'e yeni müsteşar

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    17.10.2017 - 23:13 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanlığı Müsteşarı ve anayasa gereği Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire üyesi olan Kenan İpek, görevinden ayrıldı.

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İpek’in yerine Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş’in atandığını açıkladı.

    GÜL: KENDİ İSTEĞİYLE
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün Meclis’te basın mensuplarının, “İpek’in görevden alındığı” iddiaları üzerine, “İpek’in kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını” söyledi. İpek’in yerine kimin atanacağı sorusuna Gül, “Resmi Gazete’de yayınlanınca görürsünüz” yanıtını vermekle yetindi. Bozdağ’ın bakanlıktan ayrılması ve yerine Gül’ün gelmesinden sonra Müsteşar değişikliği bir süredir bekleniyordu.

    Yargı kulislerinde, İpek’in yerine Müsteşar Yardımcısı Menteş’in getirilebileceği belirtilmişti. Bu konudaki bilgiyi, dün Twitter hesabından Bozdağ açıkladı. Bozdağ, Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na Menteş’in atandığını açıkladı ve kutladı.

    1 Ocak 2014’ten beri görev yapan, 62. ve 63. hükümet seçim dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan İpek’in Cumhurbaşkanlığı’nda ya da bürokraside üst düzey bir göreve getirilebileceği belirtiliyor.

    Etiketler: HSK , kenan ipek , gazetehaberleri
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