‘Adalet Yürüyüşü bir bedel ödemeydi'

Küçükşahin, kitabında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört tırnağının yürüyüşten sonra düştüğünü açıkladı. Kılıçdaroğlu, kitapta yer alan röportajında, “Bu yürüyüş aslında bir bedel ödemeydi. Adaleti sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyordu” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Şu bir gerçek eğer bir davaya inanıyorsanız ve o davanın önemli olduğunu kabulleniyorsanız fiziken ve ruhen önünüzde hiçbir zorluk olmadığını görüyorsunuz. Sonuçta görüyorsunuz ki insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. O insanları bu noktaya getiren nedir, adalet isteyen birine hakaret etmek, küfretmek insanlıkla bağdaşmaz ama bu insanlar bu noktaya gelmişse o insanı bu noktaya taşıyanları yargılamak, sorgulamak gerekiyor. Öbür yandan perde arkasından bakan, el sallayanları da gördüm. Gizli gizli el sallayanlar, öne çok çıkmaya çekinerek el sallayanlar. İnsan seli içinde gidiyorsunuz. Şu çok önemli; slogan atıyorsunuz doğru, atılması gerekiyor o da doğru. İşte sizin o geniş kitlelere güç vermeniz lazım. Evet, biz birlikteyiz; birlikte hakkı, hukuku, adaleti bu ülkeye getireceğiz. Sloganın asıl amacı buydu. Oluşan güvenin, verdiği sorumluluk aslında söz konusu olan. Toplum size güveniyorsa, sorumluluğunuz arttı demektir. Biz de o sorumluluğun bilincinde hareket etmek zorundayız.”

4 TIRNAĞINI KAYBETTİ

O yürüyüşte herkes hastalanabilirdi, yürüyüşü terk edebilirdi. Herkes belli bir süre ara verip devam edebilirdi, bunların hepsi oldu ama benim ne hastalanmaya ne belli bir süre beklemeye ne de güzergâh dışında bir yere gidip bir gece ikâmet etmeye hakkım vardı. El ağrısı oluşmadı ama dört tırnakta sorun oldu.