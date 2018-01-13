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    'Adalet yerini buldu'

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    13.01.2018 - 22:09 | Son Güncelleme:

    Gaziosmanpaşa’da yaşayan 19 yaşındaki R.A.’nın hayatı 4 yıl önce Burhan Arslan’la arkadaş olmasıyla kabusa döndü.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Burhan Arslan evine film izlemeye davet ettiği R.A.’ya tecavüz etti. O anları da kameraya kaydetti. Görüntüleri ailesine vermekle tehdit eden Burhan Arslan, R.A.’yı başka kişilere de pazarlamaya çalıştı.

    18 yaşından küçük arkadaşları Bulut K. ve İsmail T. de R.A.’ya tecavüz etti. Okulu bırakan ve bir markette çalışmaya başlayan R.A. ne yapsa Burhan Arslan’ın elinden kurtulamadı. Arslan’ın baskısıyla marketten para çalan R.A. yakalandı. Gözaltına alındığında yaşadıklarını polise anlatarak yardım istedi. Gözaltına alınan Arslan ile arkadaşları Bulut K. ve İsmail T.’ye dava açıldı.

    İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı Hatice Boz ile R.A.’nın avukatı Eda Çilingir sanıklara indirim uygulanmadan üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

    Kararını açıklayan mahkeme Burhan Arslan’ı cinsel saldırı suçundan 33 yıl 3 ay, şantaj suçundan ise 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Burhan Arslan ayrıca 8 bin 750 gün karşılığı 262 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti İsmail T. ile Bulut K.’ya ise cinsel saldırı suçundan 10 yıl 8’er ay hapis cezası verdi.

    Davaya katılan tutuksuz sanık Bulut K. duruşma salonunda kelepçelenerek cezaevine götürüldü. İsmail T. içinse yakalama kararı çıkartıldı. Mahkemenin kararını sevinçle karşılayan R.A.’nın babası Recep A. “Adalet yerini buldu” diyerek mahkeme salonunda gözyaşı döktü. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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