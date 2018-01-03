Senatör Behrendt: İstifa yok, eksikler giderilecek

GENELLİKLE hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarını işleyenlerin cezasını çektiği cezaevinin yönetimi, bir haftada yedi mahkûmun kaçtığını açıklamıştı. Yeni yapılan açıklamada ise bu rakam dokuz olarak düzeltildi. Açıklamada, mahkûmların dördünün havalandırma penceresinden kaçtığı, beşinin ise gündüz izinli çıktıkları cezaevine dönmeyerek firar ettiği belirtildi.

Firarlar nedeniyle CDU, FDP ve AfD yöneticilerinin istifasını istediği Berlin Adalet Senatörü Dirk Behrendt ise Plötzensee Cezaevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cezaevi çıkışında basın mesuplarının sorularını yanıtlayan Behrendt, “İstifa talepleri konusunda harekete geçecek misiniz” sorusuna, “Hayır, şu anda harekete geçmeyeceğim” cevabını verdi.

Cezaevinde önlemler konusunda sorunlar bulunduğunu kabul eden Behrendt, eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışma yapılacağını kaydetti. Senatör, cezaevi personelinin durumunun da gözden geçirileceğini belirtti.

Cezaevinden firar edenlerden bir mahkûm geri döndüğü için firari mahkûmların sayısı şu anda sekiz.