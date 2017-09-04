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    Adalet Kurultayı’nın tutuklu gazeteci raporu: 171 gazeteci cezaevinde

    ANKARA
    04.09.2017 - 21:57 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 21:58

    ÇANAKKALE’deki Adalet Kurultayı’nda düzenlenen ‘Tutuklu Gazeteciler ve Kapatılan Basın Yayın Kuruluşları Çalıştayı’nın sonuç raporunda, Türkiye’de 171 gazetecinin tutuklu olduğu, 181 basın yayın kuruluşunun kapatıldığı belirtildi. Raporda, “gazetecilerin yazıları, eleştirileri nedeniyle tutuklanmasına son verilmesi; cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasından vazgeçilmesi” çağrısı yapıldı.

    CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in moderatörlüğünde yapılan çalıştaya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Avrupa Gazeteciler Birliği Onursal Başkan Yardımcısı Doğan Tılıç, tutuklu gazeteci Murat Aksoy’un eşi Şehriban Aksoy, gazeteciler Erdem Gül, Işıl Kurt, Eyüp Burç ile avukatlar Bülent Utku, Figen Çalıkuşu, Ergin Cinmen, Mehmet Ali Devecioğlu ve Celal Ülgen konuşmacı olarak katıldı.

    CHP’li Çakırözer, “Hak, hukuk, adalet dediğimiz bir dönemde medyada özgürlüğü, adaleti sağlayamazsak, demokraside istediğimiz yere asla varamayız” dedi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Sadece gazetecilik yapmış, bizlere haber için kalemlerini oynatmış bu insanların hiçbir suçları yok” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto da ‘cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulaması’ konusunda kaygılarını paylaştı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gazeteciler , cezaevi
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