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Adalet Divanı’nın kararı Türkiye’nin zaferidir

AA
03.11.2017 - 11:40 | Son Güncelleme:

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Adalet Divanı’nın, Türk tırlarından geçiş ücreti alan Macaristan aleyhine açılan davada Türkiye’yi haklı bulmasının Türkiye’nin hukuk zaferi olduğunu söyledi. Zeybekçi, bu kararın Avrupa’nın tamamında emsal oluşturacağını bildirdi.

BAKAN Zeybekci, bazı ülkelerde Türkiye’den giden tırlara her kapıdan geçerken keyfi ceza verme ve standart bir ücret tahsil etme alışkanlığı, geleneği bulunduğunu söyledi. Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği iş birliğiyle, bir şirkete kesilen ceza üzerinden Macaristan’da yerel mahkemeye dava açtıklarını anlatan Zeybekci, “Yerel mahkeme, Türkiye’yi haklı buldu ve konuyu Avrupa Adalet Divanı’na götürdük. Orası da haklı bulduktan sonra net bir şekilde söylüyorum; Bu, Türkiye’nin hukuk zaferidir. Bu karar Avrupa’nın tamamında emsal oluşturacaktır“ dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASINA AYKIRI
Avrupa Adalet Divanı’nın kararında, ceza kesilmesinin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’na aykırı olduğunun, böyle bir uygulama yapılamayacağının net bir şekilde belirtildiğini dile getiren Zeybekci, “Bunu inşallah bundan sonra komşularımızdan başlamak üzere AB’ye doğru, uygulamayı yapan tüm ülkelerde uygulanır hale getireceğiz. ‘Bunun arkasından sonuna kadar gideceğiz, mücadele edeceğiz, bize güvenin, bunu halledeceğiz’ dedik ve sonucu da aldık” diye konuştu.

Etiketler: nihat zeybekçi , tır , Geçiş Ücreti
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