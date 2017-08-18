Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı, 194 sözleşmeli zabut kâtibi, 90 sözleşmeli mübaşir ve 16 sözleşmeli teknisyen olmak üzere toplam 300 personel alacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek olan memur adaylarının 2016-KPSS'ye girmiş olması en önemli şartlardan biri. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için son gün ne zaman? Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için yayımladığı ilana göre başvurular 17 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav yeri Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacak.



ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve /veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2016) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1 /A-B-C liste de belirtilen sözleşmeli pozisyonlar da ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.



a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 05 Eylül 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans mezunları için KPSS - 2016, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS - 201 6 ) yapıldığı yılın Oca k ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans , önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmi ş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1 - A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

PERSONEL ALIMI İLANI



Başvuruların sınavın yapılacağı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgisine göre Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca merkez adliyelere atanacaktır.)