Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı

ÖSYM'nin Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları duyurusu;

2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı



24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan 2017-Adli Yargı-2 Sınavının Temel Soru Kitapçığı adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Aralık 2017 tarihinde saat 15:45’den itibaren erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecektir.

2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara;şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular, ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2017-Adli Yargı-2 Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI