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    Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylarının girdiği Adli Yargı-2 sınavının soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM, ‘2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’ başlık duyuruyla adayları bilgilendirdi. İşte hakim ve savcılık sınavı soru ve cevaplarına ulaşabileceğiniz adres!

    ÖSYM'nin Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavı soru ve cevapları duyurusu;

    2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

    24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan 2017-Adli Yargı-2 Sınavının Temel Soru Kitapçığı adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Aralık 2017 tarihinde saat 15:45’den itibaren erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecektir.
    2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

    Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara;şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular, ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

    2017-Adli Yargı-2 Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır.
    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

    SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

    Etiketler: savcı ve hakim sınavı , adalet bakanlığı sınav soruları ve cevapları
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