Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± gardiyan alÄ±mÄ± baÅŸvurusu bugÃ¼n bitiyor!

Gardiyan alÄ±mÄ± baÅŸvuru iÅŸlemleri bugÃ¼n sona eriyor. On binlerce kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± infaz koruma memuru alÄ±mÄ± iÃ§in KPSS ÅŸartÄ± bulunmuyor. Peki, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± gardiyan (Ä°nfaz Koruma Memuru) alÄ±mÄ± baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav ve tÃ¼m detaylar

GARDÄ°YAN ALIMI BAÅžVURU ÅžARTLARI

a) TÃ¼rk VatandaÅŸÄ± olmak,



b) Kamu haklarÄ±ndan mahrum bulunmamak,



TÃ¼rk Ceza Kanunuâ€™nun 53â€™Ã¼ncÃ¼ Maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile; kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± bir yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na ya da affa uÄŸramÄ±ÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, milli savunmaya karÅŸÄ± suÃ§lar, devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar ve casusluk, zimmet, irtikÃ¢p, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama veya kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k suÃ§larÄ±ndan mahkÃ»m olmamak,



c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmemiÅŸ bulunmak veya askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmiÅŸ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ yahut ertelenmiÅŸ veya yedek sÄ±nÄ±fa geÃ§irilmiÅŸ olmak,



d) GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± olumlu sonuÃ§lanmak,



e) Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Memur, SÄ±nav-Atama ve Nakil YÃ¶netmeliÄŸinin 6-18/c maddesinde bulunan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ Devlet hastanelerinden alacaklarÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile belgelemek,



f)Merkezi sÄ±navdan (KPSS) en az 70 puan almak,



g) YapÄ±lacak sÄ±navÄ±n son baÅŸvuru tarihi olan 25/10/2017 itibarÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmak;



MerkezÃ® sÄ±navÄ±n (KPSS-2016) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla; infaz ve koruma memurlarÄ± iÃ§in 30 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1986 ve sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar sÄ±nava mÃ¼racaat edebilecektir.); teknisyen, bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aÅŸÃ§Ä±, kaloriferci, ÅŸofÃ¶r) iÃ§in ise 35 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak (01 Ocak 1981 ve sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar sÄ±nava mÃ¼racaat edebilecektir.)



h) Hizmet gÃ¶receÄŸi sÄ±nÄ±fla ilgili Ã¶zel kanun veya diÄŸer mevzuatta aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak.

A- SÃ¶zleÅŸmeli infaz ve koruma memurluÄŸuna yerleÅŸebilmek iÃ§in ;Â Â



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,Â Â



b)YapÄ±lacak sÄ±navÄ±n son baÅŸvuru tarihi olanÂ Â 25/10/2017Â itibarÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olmak, merkezÃ® sÄ±navÄ±n (KPSS-2016) yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±lÄ±n Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla 30 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrasÄ± sonrasÄ± doÄŸumlu olanlar sÄ±nava mÃ¼racaat edebilecektir.)



c)Â Erkeklerde 170 cm., kadÄ±nlarda 160 cm.â€™den kÄ±sa boylu olmamak,



d)Â Â Boy uzunluÄŸunun santimetre cinsinden son iki rakamÄ± ile kilosu arasÄ±ndaki fark 13â€™ten fazla, 17â€™den az olmamak, (Ã–rneÄŸin; 170 cm boyunda olan bir adayÄ±n kilosunun 70+13=83â€™ten fazla, 70-17=53â€™ten az olmamasÄ± gerekmektedir.)



B- SÃ¶zleÅŸmeli bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katipliÄŸi) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

a)Â Â FakÃ¼lte veya yÃ¼ksek okullarÄ±n bilgisayar bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet yÃ¼ksekokulu, meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n adalet bÃ¶lÃ¼mÃ¼, adalet Ã¶n lisans programÄ±, adalet meslek lisesi veya diÄŸer lise ve dengi okullarÄ±n ticaret veya bilgisayar bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayÄ±lan Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)



b)Â Â YukarÄ±da sayÄ±lanlar dÄ±ÅŸÄ±nda, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgelemek veyaÂ son baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla MillÃ® EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± veya kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasÄ±na sahip olmak. (Ã–rgÃ¼n eÄŸitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikasÄ± istenmeyecektir.)



c)Â Uygulama sÄ±navÄ±ndan en az bir hafta Ã¶nce BakanlÄ±k internet sitesinde ilan edilecek yazÄ±lÄ± metinler arasÄ±ndan, sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda her bir grup iÃ§in komisyon tarafÄ±ndan Ã§ekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazÄ±lÄ± olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z en az doksan kelime yazmak, (Bu ÅŸartÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ilgili adalet komisyonlarÄ±nca yapÄ±lacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruÅŸ hesabÄ± yapÄ±lmadan Ã¼Ã§ dakikada yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava alÄ±nmayacaklardÄ±r.)



AdaylarÄ±n uygulama sÄ±navÄ±nda yanlÄ±ÅŸsÄ±z olarak en az doksan kelime yazÄ±p yazmadÄ±klarÄ± tespit edilirken; verilen metne sadÄ±k kalÄ±nÄ±p kalÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±na, yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ± ile yazÄ± iÃ§erisindeki kelime ve cÃ¼mle tekrarlarÄ± nedeniyle metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulup bozulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat edilecektir. Bu iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±nÄ±n toplam yazÄ±lan kelime sayÄ±sÄ±na oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde kÄ±rktan fazla olmasÄ± halinde yazÄ±lan metnin anlam bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± kabul edilecektir.



C- SÃ¶zleÅŸmeli diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli (saÄŸlÄ±k memuru) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



Meslek liselerinin hemÅŸirelik, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± veya acil tÄ±p teknisyenliÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerinden ya da bu bÃ¶lÃ¼mlerin lisans veya Ã¶nlisans programlarÄ±ndan mezun olmak,



D-Â Â SÃ¶zleÅŸmeli destek personeli (ÅŸofÃ¶r) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Â E sÄ±nÄ±fÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine sahip olmak (ya da KarayollarÄ± Trafik YÃ¶netmeliÄŸinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayÄ±lÄ± Resmi Gazetede yayÄ±mlanan deÄŸiÅŸiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ileÂ yeni tip D sÄ±nÄ±fÄ±Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesine sahip olmak)



E- SÃ¶zleÅŸmeli teknisyen pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bÃ¶lÃ¼mlerinden mezun olmak,



b)Â Â YerleÅŸtirileceÄŸi pozisyonun gerektirdiÄŸi teknik bilgiye sahip olmak.



F- SÃ¶zleÅŸmeli destek personeli (aÅŸÃ§Ä± ve kaloriferci) pozisyonlarÄ±na yerleÅŸebilmek iÃ§in;



a)Â Â En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Â Â Halk EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri veya diÄŸer resmÃ® kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n ilgili branÅŸta dÃ¼zenlediÄŸi kurslardan mezun olmak veya ilgili branÅŸta sertifika sahibi olmak,Â gerekmektedir.

BAÅžVURU HAKKINDA DETAYLI BÄ°LGÄ°LERÄ° Ã–ÄžRENMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

BAÅžVURU NEREYE YAPILIR?

BaÅŸvurular 13/10/2017 gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p, 25/10/2017 gÃ¼nÃ¼ mesai saati bitiminde sona erecektir.

Adaylar, yapÄ±lacak olan sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav ve uygulamalÄ± sÄ±nava, adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan veya BakanlÄ±k internet sitesinden temin edecekleri EK-1 baÅŸvuru formunu doldurup, Ã¶ÄŸrenim belgesi ve sÄ±nav sonuÃ§ belgesinin aslÄ± veya bilgisayar Ã§Ä±ktÄ±sÄ± ya da komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylÄ± Ã¶rneÄŸi ile birlikte en son baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ mesai bitimine kadar sÄ±navÄ± yapacak adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (sÄ±nav merkezi) veya herhangi bir adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuracaklardÄ±r.Adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±klarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir mercie yapÄ±lan baÅŸvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±klarÄ±na posta veya kargo ile yapÄ±lan baÅŸvurular kabul edilmeyecektir.

EK-1 Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ



BaÅŸvuruyu alan adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafÄ±ndan UYAP Ã¼zerinden sÄ±nav ortak rolÃ¼nden sÄ±navÄ± yapacak adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun (sÄ±nav merkezi) tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nav numarasÄ± seÃ§ilerek baÅŸvuru kaydedilecektir. Daha sonra baÅŸvurulara iliÅŸkin evrak; masrafÄ± ilgilisinden alÄ±nmak suretiyle aynÄ± gÃ¼n acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (sÄ±nav merkezine) ivedi gÃ¶nderilecektir.



Adaylar, bir unvan iÃ§in sadece bir adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yapacaÄŸÄ± sÄ±nava baÅŸvurabileceklerdir. AynÄ± unvan iÃ§in birden fazla komisyona baÅŸvurulmasÄ± durumunda baÅŸvurular geÃ§ersiz sayÄ±lacak, bu ÅŸekilde sÄ±nava girenler kazanmÄ±ÅŸ olsalar dahi yerleÅŸtirme iÅŸlemleri yapÄ±lmayacaktÄ±r.



Adaylar, aranan ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± halinde ayrÄ± ayrÄ± diÄŸer unvanlar iÃ§in aynÄ± veya farklÄ± sÄ±nav merkezi tarafÄ±ndan sÄ±navÄ± yapÄ±lacak adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tercih edebilecektir. (Ã–rneÄŸin adaylar infaz ve koruma memuru unvanÄ± iÃ§in sadece bir yere baÅŸvuru yapÄ±labilecektir. Yine aynÄ± aday gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±masÄ± halinde bÃ¼ro personeli (cezaevi kÃ¢tipliÄŸi) veya diÄŸer bir unvan iÃ§in de aynÄ± veya farklÄ± bir yere baÅŸvuru yapabilecektir.)

SINAV NEREDE YAPILACAK?

EK-2 listede belirtilen adli yargÄ± ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baÅŸkanlÄ±klarÄ±dÄ±r (SÄ±nav merkezleridir).

EK-2 LÄ°STESÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

SÃ–ZLÃœ SINAV NE ZAMAN?

SÃ¶zleÅŸmeli infaz ve koruma memuru, bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katipliÄŸi), teknisyen, diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli (saÄŸlÄ±k memuru), destek personeli (ÅŸofÃ¶r, aÅŸÃ§Ä± ve kaloriferci) sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navÄ±Â Â Â 25/12/2017Â Â ve devam eden gÃ¼nlerde yapÄ±lacaktÄ±r.Â Â AlÄ±nacak personel sayÄ±sÄ± ve unvanÄ±na gÃ¶re sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navÄ±n tarihleri sÄ±navÄ± yapacak ilgili sÄ±nav merkezince belirlenerek ilan edilecektir.

SÃ–ZLÃœ SINAV KONULARI NELER OLACAK?

a)Â Â Ä°lgilinin atanacaÄŸÄ± kadronun gerektirdiÄŸi mesleki bilgi (40 puan),

b)Â AtatÃ¼rk ilkeleri ve inkÄ±lÃ¢p tarihi (20 puan),

c)Â Â Genel kÃ¼ltÃ¼r (20 puan),

d)Â Â Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneÄŸi (20 puan),

konularÄ±ndan oluÅŸmaktadÄ±r.Â Â



AdayÄ±n sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±labilmesi iÃ§in 100 tam puan Ã¼zerinden en az 70 puan almasÄ± gerekecektir.Â Â



ÅžofÃ¶r pozisyonuna alÄ±nacak adaylarÄ±n mesleki bilgisi tespit edilirken araÃ§ baÅŸÄ±nda ve araÃ§ kullanma becerisi Ã¶lÃ§Ã¼lmek suretiyle yapÄ±lacaktÄ±r.



AÅŸÃ§Ä±lÄ±k sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navÄ±nda; Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± meslek liseleri ve Halk EÄŸitim Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmen, uzman veya usta Ã¶ÄŸreticilerinden veya diÄŸer resmi kurum ve kuruluÅŸlarda aÅŸÃ§Ä±lÄ±k unvanÄ±nda gÃ¶revli kiÅŸilerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvurulabilir.

HANGÄ° ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

Ceza infaz kurumlarÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeli pozisyonda istihdam edilmek Ã¼zere 3.222 infaz ve koruma memuru, 89 bÃ¼ro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 58 diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli (saÄŸlÄ±k memuru), 91 teknisyen, 75 destek personeli (ÅŸofÃ¶r), 42 destek personeli (aÅŸÃ§Ä±), 34 destek personeli (kaloriferci) olmak Ã¼zere toplam 3.611 personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.