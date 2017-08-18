Adalet Bakanlığı 950 hakim ve savcı alacak... Hakim ve savcı alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı tarafından 950 hakim ve savcı alımı gerçekleştirilecek. Yeni hakim ve savcı alımına ilişkin sınavın 24 Aralık tarihinde yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar.

HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAVI NE ZAMAN

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 950 hakim ve savcı adayı alımına ilişki duyurusunda “Bakanlığımızca yazılı Yarışma sınavı ve mülâkat sonuçlarına göre 9-5 dereceli kadrolara; 950 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacak olup, yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Sınava başvuru süresi ve başvuru koşulları ayrıca ilan edilecektir.” ifadelerine yer verildi.