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    Adalet Bakanı’ndan başörtüsü çıkışı

    AA
    29.12.2017 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Berlin Eyaleti’nin Adalet Bakanı Dirk Behrendt, okullarda başörtülü öğretmenlere tahammül etmeleri gerektiğini düşündüğünü bildirdi.

    YEŞİLLER Partili Bakan Behrendt, Berliner Zeitung gazetesine verdiği röportajda, Anayasa Mahkemesinin, genel başörtüsü yasağının, din özgürlüğünü kısıtladığına ilişkin karar verdiğini hatırlattı. 

    Mahkemenin verdiği kararın Berlin’de de uygulanmasını sağlamak gerektiğini belirten Behrendt, “Okullarda başörtülü genç kadınların ders vermesine, çok dinli bir kent olan Berlin’de tahammül etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.
    Behrendt, Berlin’de bir okuldan reddedilen başörtülü öğretmenlerin ayrımcılık nedeniyle tazminat davası açtığını ve kazandıklarını kaydederek, “Bununla ilgili pek çok dava oldu. Burada bu tazminatları vergilerden ödemek isteyip istemediğimiz mi yoksa ayrımcılığı ortadan kaldırmamız mı daha iyi olur sorusu ortaya çıkıyor. Bu, ayrıca eşitlik meselesidir. Müslüman erkekleri, başörtüsü takmadıklarından dolayı işe alıyoruz. Çaresizlik içinde öğretmen aramamıza rağmen kadınları reddediyoruz. Burada uyumsuzluk var” diye konuştu.

    ‘YETERLİ SOMUT TEHLİKE’
    Berlin eyaletinde okullar, başörtülü öğretmenlerin başvurularını ‘Tarafsızlık Yasası’ kapsamında dini simge olduğu gerekçesiyle reddediyor. Reddedilen öğretmenler ise mahkemeye başvurarak tazminat kazanıyor.
    Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında iki kadın öğretmenin başvurusu üzerine, ‘soyut bir tehlikeden’ dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağını belirterek, derslerde başörtülü olabileceklerine onay vermiş ancak okul huzurunun bozulmasında ‘yeterli somut tehlike’ görülmesi durumunda başörtüsü yasağı getirilebileceğine hükmetmişti.

    Etiketler: Berlin Adalet Bakanı , Dirk Behrendt , başörtüsüne tahammül istedi , başörtülü öğretmen
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