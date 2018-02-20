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Adalet Bakanı: Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım gündeme gelebilir
Hürriyet Haber
20.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım konusu birkaç gün içinde gündeme gelebilir" dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da ''Hadım da dahil konu görüşülecek'' ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarıyla ilgili olarak ''Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" dedi.
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