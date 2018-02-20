Adalet Bakanı: Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım gündeme gelebilir

Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarıyla ilgili olarak ''Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" dedi.

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