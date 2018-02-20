Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Adalet Bakanı: Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım gündeme gelebilir

    Adalet Bakanı: Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım gündeme gelebilir

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuk istismarı konusunda kimyasal hadım konusu birkaç gün içinde gündeme gelebilir" dedi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da ''Hadım da dahil konu görüşülecek'' ifadelerini kullandı.

    Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarıyla ilgili olarak ''Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" dedi.  

    DEVAMI GELİYOR...

    Bahçeliden çok sert pedofili tepkisiBahçeli'den çok sert pedofili tepkisi

    Etiketler: Son dakika , kimyasal hadım , Adalet Bakanı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri