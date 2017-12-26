Adalet Bakanı: Kastedilen 15-16 Temmuz Suiistimal etmeyin

TRT Haber’de dün soruları yanıtlayan Bakan Gül, 696 sayılı KHK’nın 121. maddesine yönelik ‘iç savaş’, ‘sivil milisler’ gibi itirazların sorulması üzerine, bu itiraz ve yorumların hiçbir hukuki dayanağı olmadığını, burada kast edilenin 15 Temmuz ve 16 Temmuz olduğunu ve suiistimal edilmemesi gerektiğini savundu. Gül, özetle şöyle dedi:

İYİ NİYETLİ DEĞİL

“Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Kamu görevlileri için getirilen düzenleme, darbe girişimi gecesi canını ortaya koyan vatandaş için de getirildi. Yeni bir düzenleme, yeni bir ibare değildir. ‘Ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak?’ şeklindeki bir okuma doğru okuma değildir.

Buradaki özne 15 Temmuz darbe girişimidir. Bastırılma 16 Temmuz’dur. Bunun ne öncesine, ne sonrasına götürme imkânı yoktur.”