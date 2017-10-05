Adalet Bakanı Gül: Gülmen’e müdahale edilmiyor

Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül şu bilgileri verdi: “Nuriye Gülmen, şu anda Numune Hastanesi’nde tedavi altındadır, müdahale yapılmamıştır. Hekimlerimiz nezaretinde süreç takip ediliyor. Uluslararası sözleşmeler, bir doku kaybı veya bilinç kaybı olması halinde müdahale imkanı veriyor. Şu anda koşullar her an takip ediliyor. Açlık grevini sona erdirme konusunda da hep beraber gayret gösterebiliriz.”