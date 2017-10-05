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    Adalet Bakanı Gül: Gülmen’e müdahale edilmiyor

    ANKARA
    05.10.2017 - 02:02 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açlık grevini sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret etmeleri için Türk Tabipleri Birliği’ne izin verildiğini belirtirken, hastanede bulunan Gülmen’e açlık grevini sonlandıracak müdahale yapılmadığını söyledi.

    Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gül şu bilgileri verdi: “Nuriye Gülmen, şu anda Numune Hastanesi’nde tedavi altındadır, müdahale yapılmamıştır. Hekimlerimiz nezaretinde süreç takip ediliyor. Uluslararası sözleşmeler, bir doku kaybı veya bilinç kaybı olması halinde müdahale imkanı veriyor. Şu anda koşullar her an takip ediliyor. Açlık grevini sona erdirme konusunda da hep beraber gayret gösterebiliriz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Abdulhamit Gül , Nuriye Gülmen
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