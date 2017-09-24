Adalara elektrik robotu

Şirketin hizmet bölgesinde yer alan Balıkesir'in Avşa, Cunda, Paşalimanı, Ekinlik ile Çanakkale'nin Gökçeada, Bozcaada adalarında 50 kilometre uzunluğundaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Ar-Ge projesinde, deniz altındaki elektrik hatlarında oluşabilecek olası arızalara robotla müdahale edilebilecek. Söz konusu adalarda hali hazırda yaklaşık 30 bin kişiye elektrik sağlanıyor. Bu sayı yaz aylarında 300 bin kişiye çıkabiliyor. Toplam bütçesi 1 milyon lira olan proje, ODTÜ Teknokent'te yer alan Desistek firmasının ortaklığıyla hayata geçiriliyor. UEDAŞ Ar-Ge Direktörü Mutlu Dalkaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketleri bünyesinde Balıkesir ve Çanakkale ilçelerine bağlı Bozcaada, Gökçeada ve Marmara takım adalarını besleyen 50 kilometre deniz altı kabloları bulunduğunu söyledi. Cihaz ile arızalarda yüksek kalitede tespitler olacağını bildiren Dalkaç, "Hedefimiz kesinti meydana gelmeden kesintileri önlemek olacak. Yıl içinde kabloların bakımlarını belirli periyotlarla bu cihaz vasıtasıyla yaparak kesintileri önlemeyi hedefliyoruz" dedi.