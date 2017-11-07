Adaçayı nasıl demlenir? Adaçayının faydaları nelerdir?

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Adaçayının faydalarından bahsetmeden önce adaçayı bitkisinin ne olduğuna bakalım. Adaçağı çok yıllık, Akdeniz çevresinde çok yaygın olan ağaçsı bir bitkinin yapraklarından elde edilir. Latince adı Salvia officinalis olan bu bitki biberiyle (rozmarin) yakın akrabadır. Hatta adaçayının sağlığa faydalarının önemli bir kısmı içindeki rozmarinik asitten gelir.
Binlerce yıl boyunca ilaç yapımında kullanıldığı bilinen adaçayı geçmişte yılan sokmalarının tedavisinde, nazara karşı koruma, kadın doğurganlığını artırma gibi amaçlarla da kullanılmıştır.
Peki adaçayının faydaları nelerdir? Gelin bunlara teker teker bakalım:
Adaçayı en basit tabiriyle zihin açar. Yapılan araştırmalarda küçük miktarlarda adaçayının bile koklandığında ya da tüketildiğinde, insanlarda hafızayı güçlendirdiği, konsantrasyon ve odaklanmayı kolaylaştırdığı görülmüştür. Bu nedenle öğrencilerin ve yüksek zihinsel kapasite gerektiren işlerde çalışanların her gün biraz adaçayı tüketmesi çok faydalıdır.
Adaçayının yararlarından bir diğeri vücutta enflamasyonu yani yangıyı tedavi etmesidir. Bunun için yapabileceğiniz en kolay şey, adaçayı yaprağı çiğnemektir. Ancak acı tadı nedeniyle herkesin kolayca adaçayı yaprağı çiğneyemeyeceği düşünüldüğünde, adaçayı yağı ya da demlenmiş adaçayı çayı da aynı etkiyi gösterecektir.
Peki adaçayı nasıl demlenir? 8-10 adet yaş yaprağı ya da 1-1.5 çay kaşığı ufalanmış kuru yaprağı, 3 büyük çaybardağı suyla birlikte ufak bir tencereye ya da bir cezveye koyun. Su kaynayana kadar ateşte tutun. Altını kapattıktan sonra 5-6 dakika daha bekletip süzün. Tadını biraz hafifletmek için limon dilimlerinden ve bir tatlı kaşığı baldan faydalanabilirsiniz. Adaçayını içebileceğiniz gibi adaçayı gargarası olarak da kullanabilir, boğazınızdaki rahatsızlığı geçirebilirsiniz.
Bunların yanı sıra, adaçaı antioksidan özellikleri olan bir bitkidir. Adaçayının yapısındaki bazı maddeler, vücuttaki serbest radikalleri nötrleştirerek, kalp, organ sistemleri, cilt, kaslar, bağlar ve hatta beyin üzerindeki oksidatif baskıyı azaltır.
Adaçayında keşfedilen bazı antimikrobiyal özellikler, bu bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğine de işaret eder. Özellikle cilt yoluyla bulaşan hastalıklar karşısında adaçaylı bir krem kullanmak, vücudumuzu hastalıklara karşı korur. Ayrıca adaçayının egzama, sedef, akne gibi cilt sorunlarının hızla tedavi edilmesinde etkili olduğu da tespit edilmiştir.
Üstelik, adaçayı çok az gıdada bulunan K vitamini açısından da çok zengindir. Kemik yoğunluğu ve gelişiminde kritik önemde olan bu vitaminden günlük ihtiyacımızın yüzde birini sadece bir porsiyon adaçayı tüketerek almak mümkündür.
Adaçayının tartışmasız etkili olduğu bir diğer alan da diyabet tedavisidir. Çünkü adaçayının içindeki bazı maddeler, diyabet ilaçlarının etkin maddelerine benzerlik gösterir. Kan şekerinde dalgalanmaları önleyen adaçayı, Tip 2 diyabet belirtilerini ve ihtimalini zayıflatır.
Adaçayının yararları arasında öne çıkarn bir diğeri de sindirime iyi gelmesidir. Mide spazmlarını ve ishali önleyen adaçayı bağırsaklarınıza da sağlık verir.
Adaçayının faydalarından bahsederken, adaçayı yakma geleneğine de değinmek gerekir. Adaçayı tütsüsünün, içinde yakıldığı mekanlardaki negatif enerjiyi temizlediğine inanılır. Adaçayı tütsüsünü vücudunuzun çevresinde dolaştırdığınızda kişisel enerjinizi de temizleyebildiğiniz düşünülür. Adaçayının küllerinin evin dışına savrulmasıyla da toplanan tüm negatif enerjinin evden ve kişiden uzaklaştırıldığı iddia edilir.
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