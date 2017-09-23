AD-D seçim otomobilini Erdoğan'a hediye edecek

ALMANYA'da milletvekili genel seçimlerine katılan göçmen partisi Alman Demokratlar Birliği (AD-D) seçim kampanyasını Krefeld şehrinde düzenlediği basın toplantısıyla tamamladı. Seçimlere sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden (KRV) katılan Alman Demokratlar Birliği'nin basın toplantısı, partinin KRV Bölge Başkanı Selçuk Çingi ve KRV Bölge Sekreteri Nevin Toy Unkel'in konuşmaları ile başladı. Toplantıda Genel Başkan Remzi Aru, Genel Sekreter Halil Ertem, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Akbaş da açıklamalarda bulundu.

Remzi Aru, "Milyon Euro'luk bütçeleri olan diğer partiler gibi, geniş seçim kampanyası yapamıyoruz. Erdoğan fotoğrafları ile yaptığım seçim afişleri ve mobil seçim arabamızla seçmene ulaşmaya çalıştık. Ama seçim afişlerimiz, ne yazık ki polis desteği ile sokaklardan indirildi. Her şeye rağmen seçime katıldığımız KRV'de en az otuz kırk binleri bulabilirsek emeklerimiz boşa gitmemiş olur" dedi.

Diğer bir göçmen partisi olan BIG ile birleşme tartışmaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Ramazan Akbaş ise şunları söyledi: "Bir yerde güç birliği iyidir ama bu kararı biz yöneticilerin vermesi doğru olmaz. Buna parti delege ve üyeleri karar vermeli. Bu da dar zamanda yapılacak iş değil. Bu durum aynı şekilde BIG içinde geçerli. Siyasi partilerin uyması gereken kurallar var, yanlış yapıp iki partiyi de zora sokmamak gerekir."

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Bir otomobilin üzerini Erdoğan fotoğrafları ve sözleriyle donatarak sokaklarda oy isteyen AD-D yöneticileri, basın toplantısını da söz konusu arabanın önünde yaptı. AD-D Genel Sekreteri Halil Ertem, "Erdoğan fotoğraflarıyla hazırladığımız arabayla seçim kampanyası yaptık. Bu Almanya'da bir ilkti, bizim içinde çok önemli ve anlamlı oldu. Dolayısıyla seçimin ardından bu arabanın üzerinden Erdoğan fotoğraflarının sökmek istemedik, dolayısıyla arabayı sayın cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hediye etmeye karar verdik. Bu arabanın aslında diğer bir adı da, barış arabası. Biz bu arabayla Berlin'den yola çıkarak, birçok Avrupa ülkesini ve kentlerini geçerek Ankara'ya ulaşmak orada Erdoğan'a hediye etmek istiyoruz. Bu yol güzergahın da belki de bize eşlik etmek isteyen vatandaşlarda çıkar" dedi.