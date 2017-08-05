Şeyma Subaşı Instastory'de "İstanbul'da attığım snapleri de sevmiyorum. Köprü, araba, cilt bakımı, kuaför, çanta, ayakkabı, araba selfie'si... Hep aynı şeyler! İşte bu yüzden dikkat ettiğiniz gibi İstanbul'da pek snap atmıyorum..." notunu paylaştı.

Subaşı, bu paylaşımında kısa bir süre sonra ise İstanbul'u sevmeme nedenini şu sözlerle özetledi:

"Yada buldum! Ben Acun'suz İstanbul'u sevmiyorum... Hadi gel"