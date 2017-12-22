Acun'a 9 milyon euro'luk yeni jet

BEKLEME SÜRESİNİ AZALTMAK İÇİN
Akşam Life'ın haberine göre; ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uçağını büyüttü! ‘Survivor’ çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e uçan Ilıcalı, işlerini hızlandırmak ve bekleme süresini azaltmak için uçağını baştan aşağı yeniledi. Yunanistan, Brezilya ve Meksika adına da Survivor yarışması yaparak bir medya devi haline gelen ünlü televizyoncu, eski uçağını uzun menzilli uçuş yapan Challenger 605 tipi özel jetle değiştirdi.
HAFTANIN İKİ GÜNÜ TÜRKİYE’DE
Böylelikle Ilıcalı, menzili 7 bin 408 kilometre olan uçakla Londra-New York, Dubai-Londra arasında duraksız uçabiliyor. Eski jetini çok uzun süre yakıt ikmali yapamadan havada kalamadığından ötürü satmak zorunda kalan Ilıcalı’ya bu değişim 9 milyon euro’ya patladı. Kısa sürede işlerini hallederek zamandan tasarruf eden televizyoncu, haftada bir veya iki defa Türkiye’ye gidip geliyor.
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün