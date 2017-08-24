Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç, Hande Gülşen ile evlendi

Acun Ilıcalı ile uzun yıllar birlikte iş yapan ve yakın arkadaş oldukları bilinen Esat Yontuç, 4 Ağustos'ta sözlendiği Hande Gülşen ile bugün hayatlarını birleştirdi.

Düğüne ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, yakın arkadaşının ayrıca nikah şahitliğini de yaptı.

Düğüne, çok sayıda ünlü ismin yanısıra Şeyma Subaşı da davetli olarak katıldı.





HANDE GÜLŞEN KİMDİR?

Moda tasarımcısı olan Hande Gülşen, ikiz kardeşi Duygu ile yarattığı marka sayesinde çok sayıda ünlü ismi giydiriyor.

Modacı olmasının yanı sıra genç bir girişimci olan Hande Gülşen, 2wins isimli tasarım şirketinin ortaklarından biri konumunda bulunuyor.

Kardeşi Duygu ile el yapımı tasarımlarını internet üzerinden müşterilerle buluşturan Gülşen, moda dünyasında hatırı sayılır bir yer edindi. İki kız kardeşin öncülüğündeki markalar, dünyanın dört bir yanındaki 22 ülkede 52 satış noktasında ve 4 mağazayla yoluna devam ediyor.

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