Acun Ilıcalı’nın ortaklık yapacağı Ricardo Salinas kimdir?

Pliego Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Ricardo Salinas, 19 Ekim 1955’te doğdu. Dünya Ekonomik Forumu, Meksika Ekonomist Yuvarlak Masası, Genç Başkanlıklar Organizasyonu, UCLA, Amerika Kıtası Enstitüsü, Harvard Business School ve TED'in katıldığı ve bu konferansa katıldığı toplantıda küreselleşme, eğitim, girişimcilik, özgürlük ve özgürlük konularını ele aldı. BOP fırsat. Ayrıca iş, siyasi, ekonomik ve kültürel fikirlerini yayınladığı bir blog var ve düzenli olarak Newsweek'te İspanyolca, La Opinion, Huffington Post ve Meksika basınında yazıyor. Meksikalı milyarder işadamı 2001 yılında Maria Laura Medina ile hayatını birleştirdi. 16 yıllık evli olan çiftin Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio isimli iki çocukları var. Ricardo Salinas’ın Acun Ilıcalı ile Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atacağı iddia ediliyor.