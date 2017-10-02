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    Hürriyet >Gündem>Acun Ilıcalı'dan son dakika bombası! O isim yok...

    Acun Ilıcalı'dan son dakika bombası! O isim yok...

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 19:53 | Son Güncelleme:

    Acun Ilıcalı'nın paylaştığı bir fotoğrafta geçen yıl jüride olan bir ismin yer almadığı görüldü...


    Fenomen yarışma O Ses Türkiye'nin Jürisinde Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe yer alırken, Athena'nın önemli ismi Gökhan Özoğuz'un ikizi Hakan Özoğuz'un karede yer almaması dikkat çekti.
    Ilıcalı footğrafı : "O SesTürkiye yeni sezon çekimleri bugün itibarıyla başlamıştır. Hoş geldin Yıldız Tilbe..." notuyla paylaştı.

    Etiketler: son dakika , haber , acun ılıcalı , o ses türkiye , haberler
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