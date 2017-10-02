Acun Ilıcalı'dan son dakika bombası! O isim yok...

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Fenomen yarışma O Ses Türkiye'nin Jürisinde Sibel Can'ın yerine Yıldız Tilbe yer alırken, Athena'nın önemli ismi Gökhan Özoğuz'un ikizi Hakan Özoğuz'un karede yer almaması dikkat çekti.
Ilıcalı footğrafı : "O SesTürkiye yeni sezon çekimleri bugün itibarıyla başlamıştır. Hoş geldin Yıldız Tilbe..." notuyla paylaştı.