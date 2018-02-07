Acun Ilıcalı’dan ilk Survivor adası paylaşımı – İşte Ünlüler ve Gönüllüler tam kadrosu

Acun Ilıcalı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden Survivor paylaşımında bulundu. Parkur alanının çeken Acun Ilıcalı, ilk fotoğrafı ‘Survivor Zamanı’ notuyla paylaştı. Peki aylar sürecek olan mücadelede kimler var? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler tam kadrosu!



Ünlüler kadrosu; Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan



Gönüllüler kadrosu; Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus









2018 YARIŞMACILARININ SLOGANLARI

Tanıtım videosunda yarışmadaki hedeflerine vurgu yapan isimler, sloganlarını belirledi. İşte, yarışmacılar ve sloganları;

Hilmi Cem İntepe

Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın

Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan

Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan

Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran

İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir

Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı

Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere

Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu

Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan

Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can

Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık

Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.

Cumali Akgül

Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Birsen Bekgöz

Kendimi aşmaya gidiyorum.

Ramazan Kalyoncu

Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Gizem Kurtulan

Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Melih Özkaya

Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Yağmur Banda

Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Ecem Karaağaç

Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Nevin Yanıt Baltacı

Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Anıl Berk Baki

Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.

Funda Alkayış

Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Gamze Aksu

Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Marcus

Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.