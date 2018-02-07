Acun Ilıcalı’dan ilk Survivor adası paylaşımı – İşte Ünlüler ve Gönüllüler tam kadrosu

Acun Ilıcalı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden Survivor paylaşımında bulundu. Parkur alanının çeken Acun Ilıcalı, ilk fotoğrafı ‘Survivor Zamanı’ notuyla paylaştı. Peki aylar sürecek olan mücadelede kimler var? İşte Survivor Ünlüler ve Gönüllüler tam kadrosu!
Ünlüler kadrosu; Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan
Gönüllüler kadrosu; Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus
2018 YARIŞMACILARININ SLOGANLARI
Tanıtım videosunda yarışmadaki hedeflerine vurgu yapan isimler, sloganlarını belirledi. İşte, yarışmacılar ve sloganları;
Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?
Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!
Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.
Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.
Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.
Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.
Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.
Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.
Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.
Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır
Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.
Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.
Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.
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