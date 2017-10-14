Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle: " Son günlerde herhalde magazinel yazı malzemesi bulmakta zorlanan bazı arkadaşlar, sevgili Yıldız Tilbe ile ilgili gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir haberi gündeme getirmeye çalışmaktalar. O Ses Türkiye çekimlerinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili söylenenler durduk yerde uydurulan yalan ve çarpıtmadan başka bir şey değildir.

Yıldız Tilbe yabancı dil bilmediğini, dolayısıyla yabancı dilde söylenen şarkılarda ifade ve yorum başarısını ölçemediği, bu nedenle de yabancı dilde şarkı söyleyen yarışmacılara dönmediğini söylemiştir.

Bu samimi söylemin 'ırkçılık'la ne alakası olabilir. Bundan sonra 'sosyopatça' çarpıtılarak üretilen çirkin senaryoların ise sadece tek bir şeyle alakası olabilir; kötü niyet ve sansasyon yaratma hırsı... Miş'ler ve muş'lar uzerine birine ırkçı damgası vurmaya çalışmak iftiradır, ahlak dışıdır. Keşke değerli sanatçılarımızı iftiralarla acımasızca karalamak yerine, onlara destek olup üretkenliklerini artırabilsek."