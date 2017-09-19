Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın muhteşem düğünü

Ünlü beach kulüp Bagatelle'deki düğüne 250 kişi katıldı. Davetliler daha sonra Byblos Otel'in içindeki Cave isimli mekanda sabaha kadar süren partide eğlenecek. Gecede dünyaca ünlü DJ Solomun sahneye çıkacak...

“KEŞKE BEYNİMDEN GEÇENLERİ OKUYOR OLSAYDINIZ”

Instagram hesabından gelinliğini paylaşan Şeyma Subaşı, şunları yazdı:

"Şu anda neler hissettiğimi buradan anlatmak pek samimi gelmiyor.. Keşke kalbimi ve beynimden geçenleri okuyor, görüyor olsaydınız.

Hayatta her şeyin kader olduğuna inanan biri olmuşumdur. Bunu da ara ara sizlerle paylaşmışımdır.. İlişkim boyunca herkes gibi hem üzüldüm hem mutlu oldum ama ben herkesden çok daha güçlü durdum çünkü ne yaşarsam yaşayayım sağlıktan, aileden, arkadaştan daha önemli bir şey olmadığının bilincinde oldum...

Allah'ın benim için çizdiği bu yolda benim yanımda olan bana başından beri inanan-güvenen ailem ve arkadaşlarım sizi o kadar çok seviyorum ki!!!!! Sizlere sahip oldugun için o kadar cok şanslıyım ki!!! Yine unutmadan! Canımsınız!"

"INSTAGRAM FENOMENİ DEĞERLİ EŞİM"

Düğünde davetlilere seslenen Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı'yı takdim ederken "Instagram fenomeni değerli eşim Şeyma Ilıcalı" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İşte Şeyma Subaşı'nın gelinliği...