Acun Ilıcalı: Dünya üzerinde bir tek biz ceza yedik

RTÜK'ün verdiği cezaya anlamakta zorlandığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Dünya üzerinde birçok ülkede Almanya'da, Hollanda'da O Ses Çocuklar yapılıyor. Eleştiriye uğrayan tek ülke biziz. O Ses Çocuklar yaptık. Güzel güzel çocuklar geldi buraya. Güzel günler geçirdiler. Sizinle tanıştılar. Sonra biz ceza yedik.

Sordum, dedim ki, "Biz bu cezayı niye yedik?". O saatte çocukların uyuması lazımmış. O saatte işte çocuklar televizyonda. Dedim ki, "Şöyle bir şeyi unutmuşsunuz. Çekim canlı değil ki!" dedim. "Aaa, öyle mi?" dendi.

Hayır, ben gerçekten çok şaşkınım. Bazen bizim hata yaptığımız oluyor. Bundan dolayı ceza yediğimiz oluyor. Bunları hepsine ben varım. Ama O Ses Çocuklar, niye ceza yedi? Halen ben bunu anlamış değilim" dedi.