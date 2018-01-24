Acun, Hülya’nın kiracısı çıktı

Dün Star TV stüdyolarında Hülya Avşar’ı gördüm. Konuğunun Hande Yener olduğunu öğrenince de hadi bekleyip Hande’yi de göreyim dedim...

Program partnerimle takıştılar ya, oturup biraz sohbet ederiz diye düşündüm...

Hülya’nın kulisinde laflıyoruz, o sırada bir adam girdi içeriye, elinde kocaman TV8 dosyasıyla...

“Bunları imzalar mısınız?” dedi.

TV8’i görünce kulak kabarttım tabii...

“Hayırdır, TV8’le yeni anlaşma falan mı var?” diye sıkıştırmaya kalmadan aralarındaki muhabbetten çözdüm olayı.

Meğer Acun Ilıcalı, 3-4 yıldır Hülya Avşar’ın kiracısıymış ve yeni kontratın imzalanması için Avşar’a sözleşmeyi getirmişler.

“Nedir o, ev falan mı?” diye sorunca detaya da ulaştım.

Hülya’nın Riva’da bir arazisi varmış ve Acun da onu 3-4 yıl önce kiralamış.

Bir nevi depo olarak kullanmak için.

Daha önce çektiği bazı programların dekorlarını ve teknik malzemelerini orada saklıyormuş.

Hülya Avşar sözleşmeyi okumadan imzalarken, “Arkadaşlar siz okudunuz değil mi, arsayı Acun’a satmıyorum inşallah şu anda!” diye espri yaptı.

Not: Bu arada Hülya’nın “Selfie” filminin ham halindeki fragmanını izledim.

Yazmayacağıma söz verdim ama şu kadarını yazmadan duramam; çok ilginç bir şey geliyor haberiniz olsun...