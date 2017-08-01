Açlık grevinde 147. gün

OHAL kararnameleriyle ihraç edilmelerinin ardından “İşimi istiyorum” talebiyle başlattıkları açlık grevi bugün 147’nci gününe giren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 5 gündür cezaevi hastanesinde tutuluyor. Eğitimciler önceki gün cezaevi hastanesinde aileleriyle görüştürüldü. Semih Özakça’nın kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra Özakça, “Koridorda parmaklıklar ve yoğun telle çevrili kapı arasında görüştük. Neredeyse yüzünü seçmemiz imkânsızdı. Her ikisinin de refakatçisi yok. İçeceklerini ve ihtiyaçları kendileri karşılamaya çalışıyorlar” dedi. Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza da görüşe ilişkin, “Bilinçleri kapanmadan müdahale edebilmek için hastanede tutulduklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Semih Özakça ise yazdığı mektupta hastaneye götürülmesiyle ilgili şunları anlattı:

“‘Beni götürmek bana işkence yapmak demektir’ dedim ve gardiyanlar üzerime çullandılar. Kişisel eşyalarım, B1 vitamin haplarım, suyum, şekerim, kıyafetlerim olmadan hastaneye getirildiğimde her yanım ağrı içindeydi. Zorla hastaneye kaldırma uygulamasına zemin hazırlayan etken muhtemelen bugün veya yarın verilecek olan AİHM kararını etkileyerek bizim açımızdan olumsuz sonuç çıkarılmak istenmesidir.”

“ESRA DA KRİTİK”

Ankara Tabip Odası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, açık grevine başlayan Esra Özakça’yla ilgili açıklama yaptı: “56 kilodan 49 kiloya geriledi. Açlık grevi artık kritik günler içerisinde.”