Açlığa gıda israfı mı neden oluyor?

BOTTURA’nın İtalya’nın Modena kentindeki restoranı Osteria Francescana geçen yıl ‘dünyanın en iyi restoranı’ seçilmişti. Bottura, ‘Food for Soul’ (ruh için yemek) adlı bir proje başlatmış ve 2015’te Milano’da düzenlenen Expo fuarı ile 2016’da Brezilya’da yapılan Olimpiyatlar’da artan gıdalarla yoksullar için ‘kaliteli’ yemekler hazırlayan aşevleri kurmuştu.

Bottura şimdi de Fransa’nın başkenti Paris’te, evsizler ve yoksullar için bir aşevi açmaya hazırlanıyor. Madeleine Kilisesi’nin alt katındaki restorana bağlı olarak faaliyet gösterecek olan aşevinde, restorandan artan gıda ürünleriyle ‘yüksek kalite’ yemekler pişirilecek.

AÇILIŞ İÇİN MART AYI PLANLANIYOR

Aşevinde, ünlü ve ‘yıldızlı’ Fransız şeflerin eğittiği aşçılar görev yapacak. Henüz proje aşamasında olan aşevinin Mart ayında açılması planlanıyor.

Gıda israfını önleme amacı taşıyan Food for Soul derneği, tamamen yenilebilecek durumda olmasına rağmen çöpe gidecek gıda malzemeleriyle hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle sunuyor.

Food for Soul sitesinde verilen bilgilere göre, proje kapsamında bugüne kadar 25 ton ‘artık’ gıda ‘lezzetli ve besleyici yemeklere’ dönüştürüldü.

‘ÖYLE OLDUĞUNA İNANIYORUZ’

Derneğin açıklamasında, “Üretilen gıdaların üçte birinin çöpe atıldığı bir dünyada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Gıda israfı ve açlık, aynı problemin farklı yüzleri olabilir mi? Öyle olduğuna inanıyoruz” deniliyor.

Dernek, ‘gıda yokluğu, gıda güvensizliği ya da sosyal güvenlik yoksunluğundan muzdarip’ kişilere, insan onuruna yakışır şekilde hizmet verdiklerini de belirtiyor: “Kaliteli sofra takımları kullanarak ve restoran tarzı servis sunarak misafirlerimizi değerli hissettirmek istiyoruz.”