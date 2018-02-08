Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Açlığa 7 gün dayandı! Daha fazla dayanamayınca yakalandı

    Açlığa 7 gün dayandı! Daha fazla dayanamayınca yakalandı

    DHA
    08.02.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem K., bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Ordu'nun Perşembe ilçesin Soğukpınar Mahallesi'nde, yeğeni Bahar K.'yı bıçaklayarak ağır yaralayan, kadının oğlu 11 yaşındaki Ömer K.'yı öldürüp ormanlık alana kaçan Rüstem K., açlığa dayanamayıp bir akrabasının evine ekmek almaya giderken Jandarma tarafından yakalandı.

    Rüstem K., 1 Şubat Perşembe günü yeğeni Bahar K.'nın evine gitti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Rüstem K., Bahar K.'yı bıçakla yaraladı. Ardından da Bahar K.'nın oğlu Ömer K.'yı aynı bıçakla öldürüp kaçtı.

    AÇLIĞA DAYANAMADI

    Olayın ardından bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Rüstem K.'nın yakalanması için Jandarma özel ekip kurdu. Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem K. bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Jandarma'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Bahar K.'nın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık da cinayet şüphelisinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Etiketler: Ordu , Cinayet , yakalandı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri