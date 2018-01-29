Acilleri 'acil' olmayanlar meşgul ediyor... Trabzon'da acile günde 3 binden fazla kişi gidiyor

Acile başvuranların yüzde 70’lik bölümünün sağlık sorununun aile hekimleri tarafından giderilebilecekken Trabzon’da İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerine günde 3 bin 174 hastanın başvurduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Mustafa Yılmaz, acil servislere müracaat sayısının Trabzon'un nüfusunun çok üstünde bir değere sahip olduğunu belirterek bu rakamların dünya normlarının çok üstünde olduğunu söyledi. Yılmaz, “2017 yılında Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kamu Hastanelerinde günde ortalama 3 bin 174 hastanın acil serviste muayene olduğu ve yıl sonunda bu değerin toplam 1 milyon 158 bin 475 hasta sayısına ulaştığı belirlendi. Yine hastaneye müracaat eden hastaların yüzde 27.3’ünün acil servise başvurduğu ve acil servis muayene sayılarının 2016 yılına göre 2017 yılında yüzde 8.8 arttığı tespit edilmiştir. Yani acil servise müracaat sayısı ilimiz nüfusunun çok üstünde bir değere sahip olup bu rakamlar dünya normlarının çok üstündedir. Amerika’da acil servis başvuru sayısı nüfusun 0.4 katı, İngiltere'de 0.3 katı, ülkemizde 1.3 katı iken Trabzon'da sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kamu Hastaneleri acil servisine başvuru sayısı nüfusun 1.54 katı gibi oldukça yüksek seviyelerdedir. Yaptığımız incelemelere göre acil servislere başvuran hastaların sağlık sorunlarının yüzde 70 kadarının aile hekimliği birimlerinde çözülebileceği de görülmektedir" dedi.

"Bu rakamlara özel hastaneler ve üniversite hastanesi dahil değildir"

"Bu rakamlara özel hastaneler ve üniversite hastanesi dahil değildir" diyen Yılmaz "Acil servislerin yoğunluğunun azaltılması aynı zamanda verilen hizmetin kalitesini de arttıracaktır, hastane vitrini konumundaki aciller en yüksek düzeyde hizmet vermeye çalıştığımız birimler olup; sağlık okuryazarlığının ve sağlık farkındalığının artması ile acil servislerde gerçek acillere daha fazla zaman ve insan kaynağı ayırmamız mümkün olacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızdan istirhamımız mümkün olduğunca acil servisler yerine aile hekimlerine başvurarak birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarıdır" şeklinde konuştu.

"Gelmişken baktırayım"

Acil servise 'acil' olmayan hastaların daha çok başvurduğunu kaydeden Yılmaz, "Gelmişken bir baktırayım, ‘Poliklinikte randevu ile uğraşmayalım’, 'Bir tansiyon ölçtüreyim', ‘Acilde hızlıca işimi hallettireyim’ gibi yanlış düşünceler, nezle, grip gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavi edilebilen şikâyetlerle acil servislerin gereksiz meşguliyeti sonucu oluşan acil servis kalabalığı maalesef gerçekten acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan, dakikaların ve saniyelerin hayati öneminin olduğu hastalara yani gerçek acillere müdahaleyi geciktirmektedir. Acil sağlık hizmetlerinin en önemli parçalarından biri acil servislerdir. 24 saat kesintisiz hizmet verilen acil servisler; hızlı müdahale gerektiren, risk ve sorumluluğun yüksek olduğu akut vakaların tanı ve tedavilerinin gerçekleştiği, hastanelerinin yoğun ve en kritik birimlerindendir. Acil servislerde, sağlık hizmetini en kısa sürede ve kaliteli şekilde sunmak ana hedefimiz olup, bu hedefe ulaşma çabamızda önümüze çıkan en önemli engel ise acil servise acil olmayan hasta başvurularıdır. Bu nedenle hastaların gerekli hallerde aile hekimlerine ve polikliniklere müracaatları; kalp krizi, ani bilinç kaybı, solunum sıkıntısı, travma gibi acil durumlarda ise acil servislere başvurmaları önemlidir” diye konuştu.



