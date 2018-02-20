Acillerde yeni dönem

“Seviyelendirme iki yılda bir yinelenir. . Acil serviste ilk muayene için bekleme süresi 45 dakikayı geçen acil servisler, ‘özel öneme sahip acil servisler’, günlük ortalama ambulansla hasta alma sayısı beşten fazla olan acil servisler ‘öncelikli takip ve özellikli planlama gerektiren acil servis’ olarak tanımlanır.”

Hastane acillerinin önünde yer alan 112 ismini “hastane öncesi” olarak değiştiren Bakanlık, acil servisin yerini gösteren levhaların lüzumu halinde uluslararası kabul gören yabancı bir dilde de yazılabileceğini kaydetti. Acil servislerde hastaların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek görüntülerden uzak tutulması için düzenlemeler de yapılacak.

MAHREMİYETE DİKKAT

Tebliğde hasta mahremiyetine de dikkat çekilerek “Acil servislerde güvenlik kameraları, hastaların muayene edilmeleri veya girişimsel işlemleri sırasında mahremiyetlerini ihlal edecek şekilde konumlandırılamaz” denildi.

Tebliğde ayrıca etkin bir hizmet sunabilmek için renk kodlaması sisteminin uygulanmaya başlanacağı belirtildi.



