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Açılışına yıldızlar katılmıştı! Dev otel e-satışları da durdurdu!

Salim UZUN/ANTALYA
21.09.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 14:25

Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton gibi yıldızları ağırlayan Mardan Palace Hotel, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı oda satışlarının tamamını durdurdu. Otelin rezervasyon hattına ve rezervasyon maillerine de yanıt verilmiyor.

DÜNYANIN en lüks oteli seçilen ve 1.4 milyar dolara mal olan Antalya’daki Mardan Palace Hotel, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı oda satışlarının tamamını durdurdu. Site üzerinden rezervasyon yapılmak istendiğinde “Aradığınız kriterlere uygun oda bulunamamıştır” uyarısı ile karşılaşılıyor.

Açılışına yıldızlar katılmıştı Dev otel e-satışları da durdurdu

SİSTEM GERİ ÇEVİRİYOR

Oda müsaitlik durumunu gösteren çizelgelerde ise Eylül ayının devamı ile Ekim ayının tamamı satışa kapalı olarak gözüküyor. Kasım ayı için rezervasyon talebi ise sistem tarafından otomatik olarak geri çevriliyor. Otelin rezervasyon hattına ve rezervasyon maillerine ise yanıt verilmiyor.

Açılışına yıldızlar katılmıştı Dev otel e-satışları da durdurdu

ÇALIŞANLARDAN BAŞVURU

Bu arada çok sayıda Mardan Mardan Palace Hotel personelinin maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek Antalya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne şikâyet başvurusunda bulunduğu öğrenilirken, otel yönetimi tarafından daha önce yapılan açıklamalarda otelin kapanmadığını, rezervasyon alımlarının 1 hafta süreyle durdurulduğunu belirtmişti.

Açılışına yıldızlar katılmıştı Dev otel e-satışları da durdurdu

YILDIZLARI AĞIRLAMIŞTI

Antalya’nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen ve ’Turizmin Oscarları’ olarak da adlandırılan World Travel Awards 2010’da ’Dünyanın En Lüks Oteli’ seçilen Mardan Palace Hotel’in açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi yıldızları ağırlamıştı.

Etiketler: Mardan Palace , antalya Mardan Palace Hotel , Mardan Palace kapandı mı
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