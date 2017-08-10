Açılışı Candan yaptı

Candan Erçetin, ilgi gören konserine “Bu Şehir” şarkısıyla başladı. 10 kişilik orkestrasıyla sahneye çıkan sanatçı, sahnesinde Ceza’yı da ağırladı. Erçetin, ünlü rap’çiyle okuduğu şarkının ardından “Ceza çok büyük bir müzisyen, çok da iyi bir dost. ‘Bu Şehir’i bu sahnede 2005 yılında birlikte seslendirmiştik. 12 yıl aradan sonra bu şarkıyı tekrar birlikte söylemek beni çok mutlu etti” dedi.







“Elbette”, “Bahar”, “Yalan” gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Erçetin, finali “Olmaz” ile yaptı. Alanı dolduran binlerce kişinin tezahüratlarıyla sahneye dönen sanatçı, “Vardar Ovası” ve “Melek”i de söyleyerek geceyi noktaladı. Candan Erçetin, 19 Ağustos’ta tekrar Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.