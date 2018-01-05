Açılışa hazır

İstanbul Balat’ta yanan ahşap kilisenin yerine demirden inşa edilen, yukardan bakıldığında haç görünümünde olan ve açılışı 1898 yılında yapılan Demir Kilise’nin projesini İstanbul Ermenilerinden Mimar Hovsep Aznavur çizdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen kilisenin, zemininde görülen kayma sebebiyle ilk olarak zemin ıslahı yapıldı. Üç cephesi, 5 bin 500 metre jet grout (zemine çimento enjeksiyonu) ile güçlendirildi. Paslı kolonlar statik projesine uygun olarak çelik kolonlarla değiştirildi. Sökülen dış cephe kaplama ve süslemelerin restorasyonları, astar ve boyaları yapıldı. İç mekan restorasyon ve çevre düzenleme inşaatı kapsamında zemin mermerleri söküldü, projesine uygun olarak yeniden kaplandı. Duvarlarını korozyondan arındırmak için mekanik temizlik yapıldı. İç duvardaki döküm süslemeleri numaralandırılarak söküldü, restore edilip montajları yapıldı.



Haliç’in kıyısında bulunan ve 9 yıldır ibadete kapalı olan Demir Kilise’nin kurtarılması için harcanan 16 milyon liranın 13 milyon lirasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşıladı.



SADECE O AYAKTA

BULGAR Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze’nin verdiği bilgiye göre dünyada 3 tane demir kilise yapıldı. Bunlar Arjantin, Avusturya ve Türkiye’de bulunuyor. Arjantin ve Avusturya’daki kiliselerin yok olduğunu, sadece Balat’taki demir kilisenin ayakta kaldığını belirten Liaze, kilisenin tarihine ilişkin şu bilgileri verdi: “500 ton ağırlığındaymış kilise. Ufak gemilerle buraya getirilmiş. Komple demirden oluşan bu kilise, vidalarla denizin üzerinde monte edilmiş. Brezilya’da bir ağaç var, bunlar suyun içinde yaşıyor. Kilise, bu ağaçların üzerine monte edilmiş ve açılışı 1898’de yapılmış.”