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    Açılış vuruşu

    Fatma AKSU/GAZİANTEP
    28.10.2017 - 01:06 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işadamı Cemal Kalyoncu’nun ağabeyi adına Gaziantep’te yaptırdığı Hasan Kalyoncu (HKÜ) Üniversitesi’nin 2017–2018 akademik yıl açılışını gerçekleştirdi.

    Açılışta önce golf sporundaki hünerlerini sergileyen Bakan Çavuşoğlu, sonra gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Kendinizi iyi yetiştirin. Aldığınız eğitimin yanında en az bir yabancı dili mükemmel düzeyde bilin.”

    Konuşmasında öğrencilere Türkiye’nin dış politikası hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ta yapılan referandum ve sonrasında yaşananlara da şöyle dikkat çekti: “Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor. Düşündü ki referandum yaparsa masada güçlü olacak, şimdi masada bile yok. Söz dinlemezsen, dost tavsiyesini dinlemezsen başına gelecek budur.” 

    Etiketler: Gaziantep , Mevlüt Çavuşoğlu , gazetehaberleri
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