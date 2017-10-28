Açılış vuruşu

Açılışta önce golf sporundaki hünerlerini sergileyen Bakan Çavuşoğlu, sonra gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Kendinizi iyi yetiştirin. Aldığınız eğitimin yanında en az bir yabancı dili mükemmel düzeyde bilin.”



Konuşmasında öğrencilere Türkiye’nin dış politikası hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ta yapılan referandum ve sonrasında yaşananlara da şöyle dikkat çekti: “Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor. Düşündü ki referandum yaparsa masada güçlü olacak, şimdi masada bile yok. Söz dinlemezsen, dost tavsiyesini dinlemezsen başına gelecek budur.”